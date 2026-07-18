Mondiali 2026, Trump: "Su cartellino rosso Balogun a Infantino ho solo fatto raccomandazione"

Donald Trump è intervenuto nuovamente nella vicenda della squalifica, poi revocata, al giocatore Usa Folarin Balogun ai Mondiali 2026. “A Gianni ho fatto solo una raccomandazione, ho presentato un reclamo”, ha detto il capo della Casa Bianca rivolto al presidente della Fifa Gianni Infantino, durante il gala della Fifa in corso a New York. “È molto meglio come è andata, hanno vinto la partita, nessuna controversia”, ha aggiunto Trump in riferimento alla sconfitta degli Usa contro il Belgio.