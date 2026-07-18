Mondiali 2026, Laura Pausini sul palco della cerimonia di chiusura: "Non vedo l'ora, siamo emozionati"

Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger saliranno sul palco della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 di calcio. “Non vedo l’ora di vedere i tifosi e di sentire il loro entusiasmo. E sarà la prima volta che Robbie, Nicole e io ci esibiremo insieme dal vivo, quindi daremo vita a tutta l’emozione e la passione dell’inno ufficiale. E, naturalmente, siamo emozionati”, ha detto la popstar italiana, arrivata allo stadio di East Rutherford, New Jersey, per le prove.

“Penso che sia la musica che il calcio parlino un linguaggio universale. In un momento in cui il mondo sembra spesso diviso, ogni occasione per incoraggiare il rispetto, l’empatia e l’unità è qualcosa che vale la pena celebrare”, ha aggiunto. “Non c’è niente di più importante per me. Non c’è evento più grande della finale della Coppa del Mondo. È davvero un onore e ne sono estremamente grato”, ha detto il cantautore britannico Robbie Williams, ex membro dei Take That.