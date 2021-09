Il Paese si classifica come una delle nazioni meno vaccinate dell'UE, con solo il 27,4% della sua popolazione adulta completamente vaccinata

(LaPresse) – La Romania ha iniziato martedì a somministrare la terza dose di vaccino COVID-19 alle persone che hanno ricevuto la seconda dose più di sei mesi fa. Il “booster jab” è particolarmente consigliato alle persone di età superiore ai 65 anni e a quelle con patologie pregresse. Le nuove infezioni giornaliere da coronavirus in Romania sono cresciute in modo esponenziale nell’ultimo mese, mentre la diffusione del vaccino al momento è scarsa: il Paese si classifica come una delle nazioni meno vaccinate dell’UE, con solo il 27,4% della sua popolazione adulta completamente vaccinata.

