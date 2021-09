Il premier britannico Boris Johnson si unisce al coro di leader mondiali che hanno lanciato l’allarme sul cambiamento climatico

(LaPresse) Il premier britannico Boris Johnson si unisce al coro di leader mondiali che hanno lanciato l’allarme sul cambiamento climatico sottolineando la necessità di agire con immediatezza per affrontare un problema i cui effetti sono già più che tangibili. “È tempo per l’umanità di diventare grandi”, ha detto il primo ministro britannico nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “È tempo per noi di ascoltare gli avvertimenti degli scienziati ed è per questo che il vertice COP26 di Glasgow è il punto di svolta per l’umanità”, ha dichiarato Johnson.

