È accaduto a Idar-Oberstein: l'assassino ha sparato un colpo di pistola alla testa al giovane

(LaPresse) Un 49enne è stato arrestato a Idar-Oberstein – nel Land della Renania-Palatinato, in Germania – con l’accusa di aver ucciso un ragazzo di 20 anni che lavorava in una stazione di benzina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima aveva esortato il cilente – entrato nel negozio della stazione per comprare birra – a indossare la mascherina, una delle misure in vigore in Germania per fermare la pandemia. L’uomo, a quel punto, è tornato a casa a prendere una pistola, poi è tornato alla stazione di benzina e ha sparato in testa al giovane, che è morto sul colpo. L’assassino si sarebbe giustificato sostenendo che la situazione legata alla pandemia gli ha causato un fortissimo stress e di aver reagito in un impeto di rabbia.

