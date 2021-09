Il partito di Putin vola con il 48% dei voti ma l'opposizione denuncia violazioni

(LaPresse) Sono iniziati i conteggi dei voti per le elezioni in Russia. Come previsto dai sondaggi, il partito Russia Unita del presidente in carica Vladimir Putin vola con una percentuale di voti superiore al 48%. Ma in queste ore già si contano anche centinaia di denunce di violazioni e tentativi di frodi elettorali da parte di scrutatori e perfino candidati. In particolare, un video che circola sui social mostra alcuni membri della commissione elettorale al seggio n. 803 a San Pietroburgo rompere un’urna e lanciare per aria le schede elettorali, rendendo invalidi i risultati delle votazioni. In un altro filmato si vede il candidato indipendente per la legislatura di San Pietroburgo, Dimitry Lysov, che è stato arrestato mentre cercava di entrare in una stanza dove si svolgeva lo scrutinio.

