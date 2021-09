Russia Unita di Vladimir Putin vicina al 50%, ma l'opposizione denuncia brogli elettorali

Con oltre il 70% dei seggi scrutinati, il partito Russia Unita del presidente Vladimir Putin è al 48,56% dei voti alle elezioni parlamentari russe. Questi i dati della Commissione elettorale riportati dall’agenzia di stampa russa Tass.

Secondo il Partito Comunista con il 20,25% dei voti, seguito dal Partito Liberal Democratico della Russia guidato da Vladimir Zhirinovsky (LDPR) con il 7,68%, A Just Russia con il 7,42% e New People con il 5,53%. 14 i partiti politici che hanno partecipato alle elezioni per la Duma, la camera bassa del parlamento, che si sono tenute il 17, 18 e 19 settembre. Oltre alle elezioni della Duma, gli elettori hanno anche votato per il capi di nove regioni russe e i membri di 39 parlamenti regionali.

L’opposizione che ruota intorno all’attivista politico Alex Nalvalny denuncia presunti brogli elettorali. L’Ong Golos ha documentato con foto e video alcuni tentativi di manomissione dei voti da parte di commissari elettorali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata