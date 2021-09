Nella metropoli il primo plotone tutto "rosa" in 307 anni di storia del dipartimento

(LaPresse) – Il primo storico gruppo di pompiere donne in Turchia è pronto all’azione. Dopo una selezione iniziale di oltre mille candidate e un duro addestramento di 560 ore al fianco di 170 colleghi uomini, lunedì le 37 reclute hanno ricevuto il loro riconoscimento durante una cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi presso il dipartimento di Istanbul. Proprio la città turca di recente ha spinto molto per promuovere la partecipazione femminile nel corpo dei vigili del fuoco. Durante la cerimonia, in un clima di allegria e di festa, si sono svolte gare sportive tradizionali per permettere alle reclute di esibire le abilità acquisite nel corso dell’addestramento.

