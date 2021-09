Non ci sarebbero vittime: il club era chiuso per le disposizioni anti-Covid decise dal governo

(LaPresse) Un incendio ha devastato un popolare locale notturno a Pattaya, la località balneare in Thailandia a sud-est di Bangkok conosciuta in tutto il mondo per la sua vivace vita notturna. Secondo le autorità non ci sono stati feriti o morti nel rogo di domenica sera. Il Nashaa Club era chiuso, così come la maggior parte degli stabilimenti di intrattenimento a causa delle restrizioni anti-covid ordinate dal governo. L’incendio, che è iniziato nel club, si è esteso a diverse strutture adiacenti sulla famosa Walking Street della città: diverse sono rimaste danneggiate. Pattaya è piena di bar, discoteche e ristoranti che, prima della pandemia, erano frequentati da milioni di turisti ogni anno.

