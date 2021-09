Dalla Porta di Brandeburgo a Potsdamer Square, alle stazioni ferroviarie. Il tema è l'ambiente

A Berlino torna il Festival delle luci, che trasforma la città in una delle più grandi gallerie d’arte all’aperto. Con oltre 70 edifici e palazzi coinvolti nell’esposizione di quest’anno è stata posto l’accento sui temi ambientali con il motto “Creare domani”. Molte proiezioni e installazioni avevano come tema la sostenibilità. Il festival si svolge in diversi quartieri di Berlino, dalla famosa Porta di Brandeburgo e Potsdamer Square, alle stazioni ferroviarie, ai ministeri e alle ambasciate. L’evento è gratuito e accessibile a tutti e si svolgerà dal 3 al 12 settembre.

