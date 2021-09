Lo conferma un funzionario dell'ospedale di Emergency di Kabul

Un funzionario dell’ospedale di Emergency di Kabul afferma che due persone sono state uccise e 12 sono rimaste ferite dopo che i combattenti talebani nella capitale hanno sparato in aria per festeggiare, la scorsa notte, le conquiste sul campo di battaglia nella provincia del Panjshir. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid su Twitter ha criticato la pratica di sparare in aria e ha invitato i militanti a fermarla immediatamente.

