Gli abitanti alle prese con i danni delle inondazioni

Ancora in preda alle inondazioni, al caldo soffocante e ai danni enormi causati dall’uragano Ida, i residenti della Louisiana cercano cibo, acqua e carburante per le auto. Mentre migliaia di lavoratori di linea lavorano duramente per ripristinare l’elettricità e i funzionari hanno promesso di creare più siti dove le persone possano ottenere pasti gratuiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata