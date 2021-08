Intanto l'uragano è stato declassato a categoria 1

Prima vittima negli Stai Uniti per colpa dell’uragano Ida che si è abbattuto su New Orleans e sugli stati affacciati sul Golfo del Messico. La conferma è arrivata dall’ufficio di uno sceriffo della Lousiana secondo cui un uomo avrebbe perso la vita rimanendo schiacciato da un albero sradicato dal vento.

Tetti divelti, pali e cavi della luce tranciati e alberi sradicati: questo lo scenario nelle immagini in arrivo dagli Stati Uniti.

Tutta New Orleans si trova ora senza luce ed elettricità: sono centinaia di migliaia le persone senza aria condizionata e refrigerazione nel caldo torrido dell’estate. Il fornitore di energia della città, Entergy, ha confermato che l’unica energia in città proveniva da generatori e riportato “danni catastrofici alla trasmissione” per l’interruzione di corrente. Complessivamente, più di 1 milione di perosne in Louisiana erano senza corrente e altri 60.000 circa nel Mississippi, secondo PowerOutage.US, che tiene traccia delle interruzioni a livello nazionale.

I meteorologi hanno avvertito di venti dannosi, forti piogge che potrebbero causare inondazioni improvvise e mareggiate pericolose per la vita. Ida sta continuando la sua furia nel sud-est della Louisiana e poi nel Mississippi.

Ida ora declassato a categoria 1

L’uragano Ida è stato declassato a tempesta di categoria 1, con venti massimi fino a 110 miglia orarie (175 km/h). L’occhio dell’uragano è 30 miglia (50 chilometri) a ovest-nordovest di New Orleans.

