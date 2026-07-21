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martedì 21 luglio 2026

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Ucraina: ancora proteste a Kiev per la destituzione del ministro della Difesa Fedorov

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Per il quinto giorno consecutivo, centinaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza a Kiev, in Ucraina, per protestare contro il rimpasto di governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e contro la destituzione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Il radicale rimpasto di governo, che ha comportato la destituzione di Fedorov e la nomina di un nuovo primo ministro, ha destabilizzato i vertici militari del Paese e ha scatenato un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica.