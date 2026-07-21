Festa Spagna: Yamal e il cartello scherzoso sullo scontro tra Gavi e Paredes

Durante i festeggiamenti a Madrid per la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, sul pullman della squadra è comparso un cartellone con la scritta “La Velada del Año VI: Gavi vs Paredes”. Lamine Yamal lo ha mostrato, ha riso e ha detto che gli piacerebbe molto vedere quel duello diventare realtà. “La Velada del Año” è un noto evento spagnolo in cui streamer e personaggi del web si sfidano in incontri di pugilato, e il cartello era un riferimento scherzoso allo scontro tra Paredes e Gavi dopo la sconfitta dell’Argentina.