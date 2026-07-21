Atene, uomo accoltella due turisti greco-americani vicino all'Acropoli: fermato

Un uomo ha accoltellato e ferito due turisti martedì mattina nei pressi dell’Acropoli di Atene. Lo riferiscono le autorità locali. L’aggressione è avvenuta vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli. Le vittime sono un uomo e una donna greco-americani: lei ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre lui è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma secondo gli investigatori l’uomo sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo greco di 60 anni, probabilmente senzatetto, già arrestato in passato per insulti e possesso di un coltello.