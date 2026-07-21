Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 21 luglio 2026

Ultima ora

Atene, uomo accoltella due turisti greco-americani vicino all'Acropoli: fermato

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Un uomo ha accoltellato e ferito due turisti martedì mattina nei pressi dell’Acropoli di Atene. Lo riferiscono le autorità locali. L’aggressione è avvenuta vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli. Le vittime sono un uomo e una donna greco-americani: lei ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre lui è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma secondo gli investigatori l’uomo sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo greco di 60 anni, probabilmente senzatetto, già arrestato in passato per insulti e possesso di un coltello.