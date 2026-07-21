Strage Heysel, Chiellini: "Importante ricordare affinché non succedano episodi simili"

Il 29 maggio sarà dal 2027 la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel”. Questa iniziativa presentata alla Sala della Regina alla Camera dei Deputati alla presenza tra gli altri di Giorgio Chiellini, ex giocatore e ora dirigente della Juventus. “È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. È una giornata per ricordare chi purtroppo non c’è più, una partita che doveva essere solo uno spettacolo di calcio e che invece si ricorda come una tragedia”, ha detto Chiellini che poi ha continuato: “Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il calcio, lo sport in generale sia un momento di festa per migliaia di persone in presenza e milioni da lontano – ha detto il dirigente bianconero – ricordare è importante, da qui si deve sempre ripartire affinché non succedano altri purtroppo episodi del genere”. La strage avvenne il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600.