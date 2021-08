Washington Post: "Nel raid degli Usa di domenica uccisi 10 civili, anche bambini". Consiglio Onu vota su risoluzione per 'safe zone' nella capitale afghana

(LaPresse) – L’Isis ha rivendicato il lancio di razzi di oggi contro l’aeroporto di Kabul. Lo riferisce l’emittente Al-Arabiya. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che i razzi sono stati intercettati da un sistema di difesa. L’attacco Usa di domenica contro l’Isis-K condotto con un drone ha invece ucciso 10 civili, tra cui diversi bambini. Lo riferisce il Washington Post che riporta la testimonianza di membri della famiglia. I morti provenivano tutti da un’unica famiglia allargata: le vittime stavano scendendo da un’auto nel loro vialetto quando il raid ha colpito un veicolo vicino. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che l’attacco di domenica ha distrutto un’autobomba dello Stato islamico che rappresentava una minaccia “imminente” per l’aeroporto di Kabul.

Gli Stati Uniti stanno “valutando” le notizie relative a vittime civili del raid aereo. Lo ha dichiarato il maggiore generale Hank Taylor, vice direttore del Joint Staff For Regional Operations, in un briefing del Pentagono. “Prendiamo molto sul serio” le notizie, ha aggiunto.

Consiglio Onu vota su risoluzione per ‘safe zone’ Kabul

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite si riunirà oggi alle 15 ora locale di New York, le 21 in Italia, sull’Afghanistan. Lo riferisce la Cnn. Secondo due diplomatici Onu citati da Cnn, è atteso che il Consiglio di sicurezza Onu voti oggi su una risoluzione proposta da Francia, Regno Unito e Germania per chiedere di rendere Kabul ‘safe zone’ per le persone che vogliano partire dall’aeroporto di Kabul anche dopo il ritiro Usa. Il voto dovrebbe avvenire dopo le 15 ora locale, le 21 in Italia, scrive Cnn, precisando però che l’orario potrebbe essere soggetto a modifiche. Secondo uno dei diplomatici, pare che la sicurezza per la ‘safe zone’ verrebbe lasciata ai talebani. Non è chiaro quale sia la posizione di Cina e Russia.

