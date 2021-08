Foto: Shafi Karini, twitter

Al momento non c'è chiarezza su eventuali vittime

Una forte esplosione è stata udita a Kabul. Lo riferisce Secunder Kermani, corrispondente della Bbc in Afghanistan, che ha avuto la conferma da una fonte del ministero della Sanità afghana. Diverse immagini circolano sui social network. Al momento non c’è chiarezza sul numero delle vittime. Secondo le prima testimonianze, riportate, dalla bbc l’esplosione sarebbe stata causata da un razzo che ha colpito una casa vicino all’aeroporto, ma l’aeroporto non è stato colpito.

Sarebbero almeno sei i morti, tra cui quattro bambini, e diversi feriti nel bilancio dell’esplosione. Lo riporta l’agenzia di stampa afghana Asvaka, prescisando che secondo testimoni tra i feriti ci sono anche bambini e donne. Distrutti anche due veicoli e alcune parti della casa. Fonti citate dalla stessa emittente riferiscono che al momento non c’è chiarezza sul motivo dell’attacco che non è stato rivendicato da nessun gruppo.

Drone Usa contro auto con diversi kamikaze

Raid statunitense a Kabul, dove un drone americano ha colpito un veicolo a bordo del quale si trovavano “diversi attentatori suicidi” dell’Isis che erano diretti all’aeroporto di Kabul. Lo riferiscono funzionari Usa, aggiungendo che si ritiene che la minaccia sia stata eliminata.

Gli Stati Uniti continuano a “valutare le possibilità di vittime civili” nel raid , “ma al momento non abbiamo indicazioni” in tal senso. Lo afferma il capitano della Marina Usa Bill Urban, portavoce del Comando centrale dell’esercito americano. La notizia del raid Usa è giunta poco dopo che è stata udita una forte esplosione a Kabul, dopo il lancio di un razzo che ha colpito una casa vicino all’aeroporto. Inizialmente i talebani hanno definito i due attacchi due incidenti separati, ma le informazioni su entrambi restano poche

