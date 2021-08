Code e attese di oltre un'ora per riempire taniche di gasolio per i generatori

(LaPresse) Corsa alle stazioni di servizio negli Stati Uniti, per i rifornimenti in vista del passaggio dell’uragano Ida: in alcuni distributori di benzina il tempo di attesa è di quasi un’ora. Mike Laurent di Marrero, Louisiana, stava riempiendo una dozzina di bombole di benzina per alimentare il suo generatore e quelli appartenenti ad amici e familiari. “Ho comprato una dozzina di giubbotti di salvataggio, per ogni evenienza”, ha detto. “Spero di non doverli usare”.

