E' atteso tocchi terra oggi, proprio nella stessa data in cui il devastante uragano Katrina colpì la zona 16 anni fa

La costa della Louisiana si prepara all’arrivo dell’uragano Ida, che è atteso tocchi terra oggi, proprio nella stessa data in cui il devastante uragano Katrina colpì la zona 16 anni fa. Tuttavia, mentre Katrina era un uragano di categoria 3 quando ha toccato terra a sudovest di New Orleans, è atteso che Ida raggiunga la pericolosa categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari.

Il presidente Usa, Joe Biden, ha approvato una dichiarazione d’emergenza federale in vista dell’arrivo dell’uragano. Il Centro per gli uragani ha fatto sapere inoltre che una nuova depressione tropicale si è formata nelle prime ore di sabato: si trova 1.285 chilometri a est delle isole Leeward; è atteso che resti al largo sull’Atlantico e che non costituirà pericoli per la terraferma.

Gli ospedali della Louisiana, già pieni di pazienti per l’ultima ondata di Coronavirus, si preparano all’arrivo del potente uragano. “Ancora una volta ci troviamo ad affrontare un disastro naturale nel bel mezzo di una pandemia“, ha detto Jennifer Avegno, il massimo funzionario sanitario di New Orleans, che ha invitato i residenti a “prepararsi per entrambi”. Si prevede, infatti, che l’uragano Ida colpirà lo stato domenica tarda lungo la costa della Louisiana e che avrà forza di Categoria 4 all’arrivo, con forti venti fino a 209 chilometri orari. La tempesta arriva mentre gli ospedali e le loro unità di terapia intensiva sono già pieni di pazienti della quarta ondata della pandemia di Covid-19, scatenata dalla variante delta altamente contagiosa e dai bassi tassi di vaccinazione in tutto lo Stato

