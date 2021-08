Per far fronte all'amergenza sono stati schierati migliaia di uomini nelle regioni in cui è atteso l'uragano, come Luoisiana e Mississippi

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato gli americani a “prestare attenzione ed essere preparati” in vista dell’arrivo dell’uragano Ida che “si sta avvicinando rapidamente”. Per far fronte all’amergenza sono stati schierati migliaia di uomini nelle regioni in cui è atteso l’uragano, come Luoisiana e Mississippi.

