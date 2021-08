Le dichiarazioni del portavoce del Ministro degli Esteri israeliano Hassan Kaiba al sito "Madar21"

La dichiarazione del Ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid a una conferenza tenutasi due settimane fa in Marocco sui legami dell’Algeria con l’Iran contiene “informazioni precise”, ha detto il portavoce del Ministro degli Esteri israeliano Hassan Kaiba.

“L’Algeria è diventata, dall’inizio della primavera araba, un passaggio per i movimenti terroristici istigati dall’Iran”, ha detto Kaiba in una dichiarazione al sito “Madar21”.

“La cooperazione algerino-iraniana ci preoccupa soprattutto perché l’Iran mira ad infiltrarsi in tutti i paesi”, ha affermato il portavoce, rilevando che le azioni iraniane nella regione del Medio Oriente sono all’origine del terrorismo e della distruzione, in particolare in Iraq, Siria e Yemen.

In questo senso, ha osservato che “l’Iran continua ad interferire negli affari dei Paesi africani, compresa l’Algeria”.

Per quanto riguarda l’annuncio dell’Algeria di interrompere le relazioni diplomatiche con il Marocco, Kaiba ha affermato che “si tratta di una questione tra due Paesi legati da confini e legami ancestrali”.

