(LaPresse) Mentre la valle del Panjshir, roccaforte della resistenza guidata da Ahmad Massoud, è assediata dai Talebani, stanno facendo il giro del mondo le immagini dei ragazzini dell’Alleanza armati con fucili e mitragliatrici. Su uno dei profili Twitter della resistenza guidata dal figlio del “leone del Panjshir” è apparso un video di pochi secondi. Nelle immagini un bimbo che imbraccia un fucile più grande di lui manda un messaggio ai talebani: “Non prenderete mai il Panjshir, è pieno di leoni qui”, dice fiero il piccolo soldato. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

