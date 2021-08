I due leader condividono l'importanza di un continuo coordinamento a Kabul dove nel frattempo è arrivato il mullah Baradar. La corrispondente della Cnn lascia il Paese

Colloquio telefonico tra il presidente americano Joe Biden e il primo ministro italiano Mario Draghi: i due hanno parlato degli ultimi sviluppi in Afghanistan. Lo riferisce la Casa Bianca all’indomani del discorso del presidente americano in cui ha ribadito che gli Stati Uniti manterranno gli impegni presi. Nella telefonata si è discusso dell’importanza di uno stretto coordinamento continuo tra il loro personale militare e civile a Kabul, che stanno lavorando insieme instancabilmente per evacuare in sicurezza i loro cittadini, gli afgani che hanno coraggiosamente sostenuto noi e la Nato nello sforzo bellico e altri cittadini afgani vulnerabili.

Come si legge nella nota, Biden e Draghi hanno accolto con favore l’opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune alla politica in Afghanistan alla riunione virtuale dei leader della prossima settimana.

Clarissa Ward, corrispondente della Cnn dall’Afghanistan, tra gli ultimi giornalisti internazionali sul posto, nella notte ha lasciato Kabul. Lo ha annunciato lei stessa su Twitter, spiegando di essere atterrata a Doha con il suo team e circa 300 sfollati afghani. “Grazie infinite a tutti voi per il vostro sostegno e preoccupazione, all’aeronautica statunitense per averci fatto partire e al Qatar per averci accolto. Noi siamo i fortunati”, ha scritto.

Just landed in Doha with the team and nearly 300 Afghan evacuees. Huge thanks to all of you for your support and concern, to the US Air Force for flying us out and to Qatar for welcoming us. We are the lucky ones.

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 21, 2021