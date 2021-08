La reporter Clarissa Ward e la sua troupe aggredita dai talebani: "Copriti il volto"

(LaPresse) Un cittadino afghano che ha lavorato per un’azienda italiana ad Herat ferma per strada la reporter della Cnn Clarissa Ward per chiederle aiuto. Siamo a Kabul, mercoledì 18 agosto, e l’uomo vuole lasciare l’Afghanistan ma non riesce ad entrare nell‘aeroporto militare della capitale afghana. La giornalista sta girando un reportage per la tv statunitense: alcuni miliziani talebani si avvicinano con fare minaccioso, le intimano di coprirsi il volto e arrivano ad aggredire il suo operatore, colpito con il calcio di un fucile. Alla fine i due, accompagnati da un interprete, vengono lasciati passare e riescono ad allontanarsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata