(LaPresse) I vigili del fuoco al lavoro per contenere gli incendi che stanno divampando in Portogallo, in particolare nelle regioni del Sud. I roghi più preoccupanti in Algarve. Nella città di Tavira, un gruppo di cervi è sopravvissuto a un incendio che ha distrutto vaste aree di un parco naturale fuggendo in una vicina laguna. Nelle ultime settimane le fiamme hanno raggiunto tutti i Paesi del sud Europa, devastando aree in Grecia, Turchia, Italia, Algeria e Spagna.

