Il presidente rompe il silenzio dopo la fuga dal Paese: ora si trova negli Emirati

(LaPresse) Il presidente afghano Ashraf Ghani è tornato a farsi vivo dopo aver lasciato il Paese in seguito all’avanzata dei talebani. Il politico parla da un luogo segreto negli Emirati Arabi Uniti e annuncia di essere intenzionato a ritornare in Afghanistan e “combattere per ripristinare la giustizia e la sovranità afghana”. “Non avevo intenzione di fuggire, ma ho evitato spargimenti di sangue”, ha dichiarato il presidente in un videomessaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata