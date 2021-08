Così il premier britannico intervenendo alla Camera di Comuni

(LaPresse) “Giudicheremo questo regime in base alle scelte che fa e alle azioni, piuttosto che in base alle sue parole”. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, in merito ai talebani e alla situazione in Afghanistan durante il dibattito straordinario alla Camera dei Comuni. “La difesa dei diritti umani rimarrà la massima priorità”, ha aggiunto.

