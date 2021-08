L'associazione umanitaria rimane attiva a Kabul, la capitale caduta nelle mani dei talebani

(LaPresse) “Emergency rimane attiva a Kabul, tutti i nostri progetti in Afghanistan stanno proseguendo. Mai come in questo momento c’è bisogno del nostro lavoro”. Così Michele Bertelli, addetto stampa di Emergency, rientrato a Fiumcino con il primo volo del ponte aereo messo a punto dalla Difesa per evacuare gli italiani dall’Afghanistan dopo la presa di Kabul dai talebani.

