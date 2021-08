L'iniziativa nella capitale tedesca

(LaPresse) – I giovani di Berlino, impossibilitati ad andare in discoteca a causa della pandemia, lunedì sera hanno fatto la fila per essere vaccinati in un nightclub, al suono della musica techno. Si tratta della prima “Long Night of Vaccination” della capitale tedesca che si è svolta in una discoteca che ha dovuto chiudere a causa delle misure di blocco e si è quindi trasformata in un centro di vaccinazione anti-Covid.

