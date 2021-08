Chi entra deve essere vaccinato o negativo a un tampone

(LaPresse) Lunghe code agli ingressi delle frontiere tra Stati Uniti e Canada dopo che il governo canadese ha riaperto i confini ai cittadini Usa. Severi i controlli per chi entra che deve essere o completamente vaccinato o negativo a un tampone fatto al massimo tre giorni prima. I funzionari di Ottawa avvertono che non sacrificheranno la sicurezza per ridurre i tempi di attesa in frontiera. I viaggiatori devono anche compilare una domanda dettagliata sull‘app arriveCAN prima di entrare.

