Feroci combattimenti strada per strada

I talebani conquistano anche Kunduz. La principale città dell’Afghanistan settentrionale è caduta in mano al gruppo fondamentalista. La conquista arriva dopo feroci combattimenti strada per strada. Quattro i capoluoghi di provincia finiti nelle mani degli integralisti islamici in due giorni.

