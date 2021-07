La scossa ha colpito la costa settentrionale sul Pacifico, l'epicentro nei pressi della città di Sullana

(LaPresse) Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il nord del Perù venerdì 30 luglio provocando diversi danni strutturali e oltre 40 feriti. In molti sono stati costretti a lasciare le proprie case. L’epicentro del sisma, avvertito anche in Ecuador, è stato localizzato a pochi kilometri a est della città di Sullana. Due dei feriti sono in gravi condizioni.

Danneggiata una chiesa secolare

Il terremoto ha provocato danni anche a una chiesa del 16esimo secolo nella città di Piura, non lontana dall’epicentro, che si trova a circa 1000 chilometri dalla capitale Lima. Il presidente Pedro Castillo ha abbandonato una parata militare a cui aveva preso parte per recarsi nei luoghi colpiti dal sisma.

