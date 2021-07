La capa del governo: "Abbiamo evitato il peggio del Covid ma non siamo ancora fuori"

(LaPresse) – La premier neozelandese Jacinda Ardern mercoledì ha ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid a Hamilton. “In Nuova Zelanda abbiamo evitato il peggio del Covid ma non siamo ancora fuori. Perchè Il vaccino sia efficace al massimo tutti devono farlo”, ha detto il primo ministro, che dopo l’inoculazione ha ricevuto in dono un adesivo e un lecca-lecca. l’inoculazione ha ricevuto in dono un adesivo e un lecca-lecca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata