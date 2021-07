Cenere e nubi ardenti sui villaggi sottostanti nel nord di Sumatra

(Indonesia) – In Indonesia il vulcano Sinabung è tornato a eruttare, ricoprendo di cenere la zona sottostante, nel nord di Sumatra, sovrastata da nubi ardenti. Non ci sono feriti. Il vulcano di 2.460 metri è rimasto inattivo per secoli prima di risvegliarsi nel 2010, quando un’eruzione uccise due persone. Le autorità aveva messo in allerta su una nuova attività nelle ultime settimane del Sinabung, che a marzo aveva fatto registrare una spettacolare eruzione, senza conseguenze.

