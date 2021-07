Rimane alta la tensione dopo il colpo di mano di Saied

(LaPresse) Rimane alta la tensione in Tunisia dove non si placano le proteste dei manifestanti scesi in piazza per il deterioramento della situazione sanitaria, economica e sociale del Paese. Dopo il colpo di mano del presidente Saied che ieri ha sospeso il parlamento e licenziato il premier Hichem Mechichi. Oggi gli scontri davanti alla sede del Parlamento di Tunisi tra i sostenitori di Saied e quelli del partito islamista Ennahda.

