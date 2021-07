Migliaia di tunisini sono scesi in strada : diversi gli arresti

(LaPresse) Violente manifestazioni in diverse città della Tunisia, con i manifestanti scesi in piazza per protestare per il deterioramento della situazione sanitaria, economica e sociale del Paese. Migliaia le persone che hanno sfidato le restrizioni sui virus e il caldo torrido per manifestare e chiedere lo scioglimento del Parlamento e le elezioni anticipate. Le proteste sono state indette nel 64° anniversario dell’indipendenza della Tunisia da un nuovo gruppo chiamato Movimento 25 luglio. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere alcuni manifestanti e ha effettuato diversi arresti. Al termine di una lunga giornata di proteste e scontri, il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato domenica sera di sospendere i lavori del Parlamento e di licenziare il capo del governo Hichem Mechichi,

