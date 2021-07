"I governi federale e statale agiranno insieme per riportare la situazione alla normalità", ha aggiunto Merkel

“Una situazione surreale, spettrale“, quella creata dagli allagamenti in Germania, “la lingua tedesca a malapena ha parole per descrivere la devastazione. I governi federale e statale agiranno insieme per riportare la situazione alla normalità”. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, visitando le zone alluvionate di Schuld, in Renania-Palatinato e parlando della necessità di aiuti economici ben organizzati. Lo ha riferito Der Spiegel.

“Vediamo la forza con cui la natura può agire. Ci opporremo a questa forza della natura, nel breve termine, ma anche nel medio e lungo termine. Occorre una politica che tenga conto della natura e del clima più di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni”.

