Minore anche la presenza di poliziotti visibili per le strade

(LaPresse) Dopo giorni di proteste con migliaia di persone che hanno manifestato in tutta Cuba contro il governo, prime ore di tranquillità per gli abitanti della capitale dell’Avana. Le autorità hanno ripristinato, seppur a intermittenza i servizi telefonici, interrotti durante le proteste. Minore anche la presenza di poliziotti visibili per le strade. Mercoledì sera, i ministri del governo cubano hanno annunciato misure e promesse alla popolazione. Cuba sta soffrendo la peggiore crisi degli ultimi anni a causa della pandemia di coronavirus che ha paralizzato l’economia, compresa la vitale industria del turismo, le inefficienze nell’economia statale e l’inasprimento delle sanzioni statunitensi sull’isola.

