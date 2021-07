Il bilancio delle vittime tra Germania e Belgio è di oltre 110 morti

Oltre ottanta persone sono morte in Germania per un’ondata di maltempo: le loro case sono collassate per via delle alluvioni. Un drone ha ripreso la devastazione nella città di Erftstadt-Blessem, a Sud-Est di Colonia. Le immagini sono impressionanti: un fiume di acqua e fango invade le vie, mentre i residenti cercano di salvare quello che possono dalle proprie abitazioni. Il bilancio delle vittime tra Germania e Belgio è di oltre 110 morti.

