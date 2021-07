Migliaia di tifosi italiani hanno colorato Lygon Street

(LaPresse) Migliaia di tifosi italiani sono scesi in piazza anche a Melbourne per festeggiare il trionfo degli Azzurri nella finale degli Europei vinta contro l’Inghilterra ai calci di rigore. I nostri connazionali hanno seguito il match a Lygon Street, strada nel centro di Melbourne caratterizzata proprio da un gran numero di pub e ristoranti italiani. Al termine della sfida è partita la festa: cori, balli, fumogeni e fuochi d’artificio per celebrare la Nazionale di Mancini.

