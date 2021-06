Si cercano i dispersi nonostante onde alte 5 metri

Almeno 6 persone sono morte e 7 sono disperse nel naufragio di un traghetto affondato vicino all’isola turistica indonesiana di Bali a causa delle pessime condizioni del mare. A bordo c’erano oltre 50 passeggeri. I soccorritori stanno combattendo contro onde alte fino a quattro metri anche nell’oscurità per cercare le persone scomparse. Non è la prima tragedia che coinvolge un traghetto in Indonesia vista la debole applicazione delle norme di sicurezza. In un naufragio nel 2018 i morti furono 167.

