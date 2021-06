Il vertice della Coalizione Anti-Daesh nella Capitale

(LaPresse) Oltre 40 ministri degli 83 paesi membri della Coalizione globale contro lo Stato Islamico sono giunti a Roma. Partecipano alla riunione plenaria presieduta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Presenti anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell, oltre a rappresentanti di alcuni Paesi africani, invitati come osservatori. L’incontro mira a rinnovare l’impegno congiunto dei membri della Coalizione anti-Daesh per la stabilizzazione delle aree liberate in Siria e Iraq.

