In alcune zone della capitale greca si sono registrati 43 gradi

(LaPress) Migliaia di persone si sono riversate nelle spiagge di Atene, in Grecia, in questi giorni di altissime temperature. La colonnina di mercurio ha raggiunto i 43 ° C in alcune zone del Paese domenica 27 giugno. Alcuni residenti e turisti hanno attraversato Piazza Syntagma, avvicinandosi alla fontana in cerca di refrigerio.

