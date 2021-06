La nube di fumo sul luogo dell'incidente

Diciassette soldati sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya. Durante un’esercitazione il velivolo si sarebbe schiantato a Kajiado County, fuori dalla capitale Nairobi. Sei persone sono rimaste gravemente ferite. “Ha iniziato a fare uno strano suono, come un’ambulanza, dopo 10 secondi ha cercato di atterrare ma non c’è l’ha fatta” ha detto un testimone. La polizia ha fatto sapere che a bordo c’erano 23 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata