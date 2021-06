L'esemplare, che si chiama Boonmee, è abituale frequentatore del villaggio

(LaPresse) Un elefante ha fatto irruzione in una casa nella località turistica di Hua Hin, in Thailandia, spingendo la testa attraverso il muro della cucina e usando la proboscide per rubare snack salati. Ratchadawan Puengprasopporn, che ha realizzato il video, poi diffuso da AP, ha detto che la sua famiglia stava dormendo quando ha sentito dei rumori provenire dalla cucina. Quando lei e suo marito sono andati a indagare, hanno visto l’elefante, che si chiama Boonmee, sporgere la testa in cucina, rovistando tra gli scaffali e mangiando un sacchetto di plastica contenente cibo. Questa non è la prima intrusione fatta da Boonmee, un elefante maschio selvaggio sulla quarantina conosciuto tra i residenti e i funzionari del parco come abituale visitatore del villaggio. Le autorità locali e i funzionari dei parchi nazionali hanno visitato Ratchadawan e la sua famiglia il giorno successivo e le hanno consigliato di rimuovere il cibo, soprattutto quello salato. Hanno inoltre promesso che ripareranno la casa di Ratchadawan. Secondo il Thai Elephant Conservation Center, in Thailandia ci sono circa 3.000 elefanti selvatici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata