(LaPresse) Tornano a salire i contagi in Portogallo e il governo lusitano ha vietato i viaggi in uscita e ingresso dall’area metropolitana di Lisbona nei fine settimana (voli e viaggi di lavoro esclusi). Il Paese ha registrato dati che non si vedevano da febbraio, con 804 contagi sul totale di 1.233 nella regione di Lisbona, secondo gli esperti causati dalla variante Delta. E gli abitanti di Lisbona hanno accettato le nuove misure: “Tutto quello che arriva per diminuire i nuovi contagi, va bene”, ha spiegato un residente

