La polizia doveva ispezionare il palazzo, gli occupanti temevano lo sgombero: 60 feriti

Guerriglia urbana per le strade di Berlino. Circa 60 poliziotti sono rimasti feriti durante degli scontri con gli abitanti di uno stabile occupati abusivamente nel quartiere di Freidrichshain. Secondo quanto ricostruito dai media tedeschi, la polizia era arrivata sul posto per ispezionare lo stabile quando dall’edificio è partita una sassaiola. Gli occupanti dello stabile infatti sospettavano che invece di un controllo mirato alla sicurezza del palazzo, gli agenti volessero procedere con lo sfratto dall’edificio. Il risultato sono state scene di guerriglia: pneumatici in fiamme, lacrimogeni, trincee improvvisate in strada con cartelli e cassonetti.

