Al via la seconda giornata di lavori in Cornovaglia

LaPresse) – Tutto pronto per la seconda giornata di lavori del G7 in Cornovaglia. La prima sessione del giorno si intitola ‘Building Back Resilient’, mentre alle 13 è in programma la sessione che si focalizzerà su alcuni temi di politica estera e di sicurezza, tra questi Russia e Afghanistan. I leaders accoglieranno poi i Paesi ospiti per la quarta sessione, dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale.

A introdurre i lavori Patrick Vallance e Melinda Gates. A seguire appuntamento in agenda per il premier Mario Draghi che alle 18.35 incontrerà nel primo bilaterale il presidente Usa Joe Biden. Alle 19.30 i leader e gli ospiti si rivedranno per la foto di famiglia, prima di dirigersi in spiaggia per la cena, un barbecue firmato dallo chef Simon Stallard dell’Hidden Hut di Portscatho.

Il menù della cena

Nel menù tartine di Curgurrell Crab Claws e sgombro Portscatho, e un piatto principale di controfiletto di brughiera scottato e affumicato con astice di Newlyn e porri bruciati insieme a patate della Cornovaglia, broccoli St Just viola e barbabietola al forno. Successivamente, brie, rum caldo al burro e marshmallow tostati intorno ai focolari sulla spiaggia. Per bere, i leader sceglieranno tra spumante della Cornovaglia, Riesling tedesco, Shiraz australiano, birra della Cornovaglia e cocktail frizzanti.

